Ingénieur chimiste spécialisée en Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE), je réalise actuellement une mission de coordinateur HSE chez CHEMOURS FRANCE (ancienne filliale de Dupont de Nemours). Riche d'une expérience en tant que consultant HSE dans un cabinet de conseil (Esqualearning), je dispose de solides connaissances réglementaires et normatives. Je les mets maintenant en pratique par une approche opérationnelle, plus proche du terrain.



Rhode Plévent

06 22 07 76 15

rhode.plevent@laposte.net





Mes compétences :

Social

Dynamique

HSE

Risque chimique

Procédés

Chimie analytique

Rigoureux

Chimie organique

Esprit pratique et réactif

Pédagogue

Qualité

Évaluation des risques professionnels

Audit interne

Norme ISO 14001