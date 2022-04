Rhomeo DECORATION

La boutique Rhomeo vous propose une sélection d'objets et accessoires de deco. Idées cadeaux à offrir ou à s’offrir, Rhomeo c’est avant tout la décoration plaisir : art de la table, linge de maison, bougies & senteurs, luminaires, décoration mariage, décoration chambre enfant, deco de jardin...



Parce que la décoration n’est pas forcément l’affaire de gros budget, Rhomeo vous invite à refuser l’uniformité et vous propose un mélange d’influences d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Un parti pris, le mariage des styles : classique, contemporain, brocante, industriel, shabby chic ou romantique.



Rhomeo est sans cesse à l’affût de nouveaux produits pour vous aider à rendre votre intérieur unique. Besoin d’inspirations, d’idées, de conseils, nous vous invitons à nous rendre visite dans la boutique de Mesnil Esnard, près de Rouen ou à consulter notre catalogue sur notre siteArray



