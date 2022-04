Je me nomme mounsalat Rhoston Racevy. J'habite au CONGO-BRAZZAVILLE et je suis Congolais!je fus le Secrétaire Général des Syndicalistes de mon Lycée.Aujourd'hui je suis un Leader du C.D.E UNESCO(Club des droits de l'enfant) et je suis aussi Informaticien!Je suis Chrétien de l'église Catholique. Je suis aussi Évangélisateur dans le Renouveau Charismatique Catholique(E.P.V: École, Prière et vie). Et bien,voilà en quelque-sorte ma présentation!