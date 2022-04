Rhouma FAkhri titulaire d'une BTS en automatisme et informatique industriel actuellement occupe une poste de technicien maintenance à Valeo Ben Arous avec une expérience de 4 ans en milieux industriels à Zodiac Aerospace à Soliman et Infomed Pharma à La Marsa.



Mes compétences :

Word, Excel, Power Point.

Régulation et automatisme et lecture des schéma

Connaissance en traitement d’air

Programmation des automates Telemecaniques...

Outils d’utilisation Internet (web et courrier éle

Outils de qualité et de production/5s, POKA YOKE

Connaissance en hydraulique et pneumatique

Electricité industrielle et de bâtiments

Connaissance en chaud et froid, qualité des eaux

Connaissance en traitement des eaux

Cablages des armoires éléctriques

Hiérarchiser l’urgence de demandes.

Maîtrise de : AutoCAD, Optimaint(GMAO)