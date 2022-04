Rhouma HAFED

En tant que consultant fonctionnel sur les solutions progicielles PREM Habitat, je réalise des missions d'assistance fonctionnelle et de formation auprès des organismes de logement social, sur les métiers de la gestion des dépenses d'entretien et du patrimoine.



Mon rôle consiste principalement à assurer la convergence entre l'organisation et le système d'information dans un secteur d'activité fortement impacté par les évolutions règlementaires.



Mes compétences :

PHP 5

MySQL

C/C++

Programmation orientée objet

Microsoft SQL Server

Symfony2

Administration système

.Net

Oracle

Conduite de projet

Réseaux informatiques & sécurité