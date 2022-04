Broll Indian Ocean, formant partie du reseau CBRE, est le fruit d'une association entre Tinkler & Ramlackhan, The Property Annex Ltd et le Broll Property Group en Mars 2013. L'entreprise fournit des services immobiliers à Maurice, Madagascar et les Seychelles ainsi que dans les pays africains francophones.



Fondée en 1975, Broll Property Group est l'une des plus grande entreprise de services immobiliers commerciaux de l'Afrique avec des bureaux en Afrique du Sud ainsi que les opérations au Ghana, dans l'Océan Indien, le Kenya, le Malawi, la Namibie, le Nigeria et le Rwanda et fournit services immobilier dans d'autres pays africains. Broll a reçu 6 prix internationaux dans le Euromoney Real Estate Award 2014 qui comprend entre autre la 1ère place au classement général en Afrique pour Conseillers immobiliers et Consultants, Agence immobilière, Évaluation immobilière, Immobilier Services de recherche.



L’histoire de Tinkler & Ramlackhan s'étend sur près de trois décennies avec son origine en 1977 sous un autre nom commercial. Elle a été la première société privée à fournir, à l'Ile Maurice, des services de geometre, d'évaluation et d’agence immobilière sous un même toit. Feu M. Alan Tinkler et M. Rhoy Ramlackhan ont décidé de s'associer en décembre 2001, et ainsi de créer Tinkler & Ramlackhan.



Après l’expertise supplémentaire acquise par Rhoy Ramlackhan lors la gestion d'une série de projets à travers les Seychelles, l'Afrique du Sud et à Dubaï entre 2008 à 2010, The Property Annex Ltd a été créée en 2011 comme une entreprise de services pour le développement immobilier pour les clients de Tinkler & Ramlackhan.



Mes compétences :

Asset Management

Valuations

Hotels

Property management

Facilities management

Corporate real estate