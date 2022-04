Riad HATTOUTI

Une création de qualité suppose une connaissance approfondie de la Direction Artistique et des techniques mais aussi une personnalité. C'est de cette personnalité qu'il s'agit. On n'est pas créatif, on naît créatif c'est-à-dire :



Passionné : chaque nouveau projet est appréhendé comme une nouvelle aventure qui réservera ses surprises, ses particularités et aboutira à une création nouvelle.



Exigeant : le créatif est son propre contradicteur. Il cherche toujours à faire mieux, à aller plus loin,

à repousser ses limites afin de produire le meilleur de lui-même et à rester inventif.



Curieux : ouvert à tout ce qui se dit, s'entend, se voit, s'écoute, se parle, se porte. Le créatif accueille chaque nouveauté comme un nouveau bonheur potentiel.



Cultivé : de culture artistique, cinématographique, et littéraire est nécessaire ainsi qu'une approche psychologique de l'individu.



Mes compétences :

Publicité

Mise en page

Design graphique

Illustration

Graphisme

Édition