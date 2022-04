Riad RAMDANE

Diplômé d’un DESS en Ingénierie Mathématique et Outils Informatiques, je justifie de 18 ans d’expériences dans la refonte et la maintenance des Systèmes d’information.



Sur les 5 dernières années, j’ai assuré un rôle de Chef de projet maîtrise d’ouvrage, j’ai participé à la Rédaction d’Expressions de besoins, et j’ai monté une Formation de 3 jours autour de la Méthode SCRUM.



Mes compétences :

XML

Web Services

UML/OMT

Sybase Adaptive Server

Scrum Methodology

Oracle 8

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server 7.0

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft Project

Merise Methodology

Customer Relationship Management

Consolidations