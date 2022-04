Bonjour cher réseau ; je me présente à vous, je m’appelle Riad Saidi et suis étudiant en 2ème année a école EMPSI. Comme expérience j’ai fait un stage d’observation en 2016 à ATTIJARI WAFA BANK qui a duré 1 mois, ce qui m’a permis de développer mon sens de l’organisation, mon potentiel de leader, la capacité de la gestion financière ainsi que le travail d’équipe. Durant l’année 2016 j’ai fait un stage de détermination et gestion d’une stratégie commerciale à FAR MARBRE ce qui m’a donné l’opportunité de bien approfondir mes compétences en matière d’animation d’équipe , motivation et administration des ventes , être dynamique / enthousiaste , avoir le sens de l’écoute , le sens du relationnel , ponctuel et faire preuve de sang-froid sont 5 de mes qualités principales , donc je viens a vous car j’aimerai élargir mes connaissances professionnelles et aussi par la force de ce réseau j’aimerai trouver un travail stable



Mes compétences :

Marketing

Web marketing

Communication

Techniques de ventes

Management interculturel

Management