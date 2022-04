Product engineering : Developpement logiciel, automatisation des tests (QTP, Selenium), management de projet.

+4 ans sur des solutions Capital Markets : Developpement et automatiation des tests

+2 ans sur des solutions Digital Commerce (SAP hybris) : Chef de projet QA et automatisation des tests



Mes compétences :

Quick Test Pro

FIX

ISTQB

VBA

Vbscript

Scrum

Financial markets

Selenium

C/C++

Java EE

PL/SQL