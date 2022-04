Niché au cœur de la Médina "l'ancienne ville de Marrakech", Riad Sara est idéalement situé pour profiter de la Magie de cette ville ocre, non loin de la splendide palmeraie, et du golf royal ...



Riad Sara vous offre un total de 12 chambres d'hôtes et suites, aménagées avec amour et passion et réparties sur 03 splendides patios.



Le vaste patio fontaine, arboré de ses 04 orangers, bercé par le chant des oiseaux et les murmures de la fontaine, vous inspirera une quiétude et une douceur de vivre incomparable.



En passant à travers le salon marocain, un lieu typique pour les petits déjeuners, les repas de soir ou des conférences.



Les vastes terrasses du Riad Sara surplombant la Médina vous offrent différents espaces de détente, tente caîdale et une terrasse supérieure avec une vue panoramique de la Medina et les montagnes d'Atlas.