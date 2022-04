Riad ZEGHAB

Ayant débuté ma carrière dans le milieu de l'animation socioculturelle avec pour dominante la prévention des conduites dites "à risques", je me suis ensuite tourné vers les questions de tranquillité publique pour finalement aboutir à différents domaines liés à la sécurité des biens et des personnes.



Aussi je n'ai eu de cesse de me former à travers des formations techniques ainsi qu'a travers des études de niveau supérieur.



J'ai développé ainsi une poly-compétence et une maîtrise transverse en matière de gestion de la tranquillité, de la sécurité et de la sûreté dans les espaces ouverts au public.



Mon profil est donc celui d'un généraliste en sûreté avec une spécialisation en sécurité incendie, agrémenté par un savoir faire et des compétences en médiation et gestion des conflits.



Mes compétences :

Gestion de projet

Sécurité

Protection incendie

Management

Médiation