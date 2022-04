Riad ZOGHMAR

- 2013

Directeur Général de la Société Mixte Algéro-Espagnole "EUROPACTOR ALGERIE"

- 2011-2013

Directeur de l'Organisation et de la Qualité au sein de la SOFARE ex CCA et Filiale du Groupe ENMTP

- 2007-2008

Chef de Département planning au sein du Complexe compresseurs & Compacteurs CCA-ENMTP

- 2000-2007

Chef de service Bureau des Méthodes CCA-ENMTP



- Qualifié en 2004 par AFAQ en qualité d'auditeur tierce partie

- Nommé en qualité de chef de projet partenariat en 2005.

- Ayant suivis une formation de Top Management en 2006.



- 1993-2000

Chef de service Usinage au sein du Complexe pelles & Grues CPG-ENMTP



Mes compétences :

Auditeur AFAQ-AFNOR ISO9001

Qualité

Audit

Gestion de projet