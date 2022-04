Jeune technicien principale en électronique et télécommunication. plusieurs compétences en plusieurs domaine tel que l'informatique, le développement et plusieurs formations techniques



Mes compétences :

DVB-T

GMAO

PDH

Mesure de qualité O.C et O.M

CCNA1

CCNA2

ADM

CCNA

Alcatel

la maintenance

Windows winXP

Visuel Basic

VHDL

SQL

Personal Home Page

PSPICE

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visio

Microsoft DOS

Matlab

MUX

Linux

Java

DSP

Borland Turbo C++

Adobe Photoshop