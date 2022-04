Riadh ALOULOU

Expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, associé fondateur et gérant du cabinet d'exeprtise comptable Audit & Business Consulting "ABC".



Ayant une experience de plus de 18 ans dans le domaine de l'expertise comptable, et gérant un portefeuille clients de différentes tailles et opérant dans divers secteurs, n'hésitez pas à me contacter pour tout conseil en matière de comptabilité, fiscalité, finance et de droit des sociétés.



Mes compétences :

Audit

Audit financier

Commissaire aux comptes

EXPERT COMPTABLE