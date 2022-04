Riadh BENJEDDOU

Ingénieur à 9 ans d’expérience, 4 ans en supply chain et 5 ans en production, ayant développé des compétences en :

- Supply Chain management

- Gestion de projet : business plan, étude de faisabilité, pilotage CA, pilotage de plans d’actions opérationnels

- Gestion de production et de maintenance

- Export, vente, négociation

- Gestion de stock et Gestion d’inventaire

- MRP1 / MRP2

- MPS

- Lean Management

- Contrôle Qualité



Je m'intéresse à la fois à la Supply Chain, à la logistique et à la production dans tous les domaines de l'industrie et tous les secteurs commerciaux.





