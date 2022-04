Riadh BOUFELLOUH

Actuellement, je suis à la recherche d'emploi, je suis Technicien Superieur en Reseaux Informatiques et Telecommunication, Certifié Cisco.

Je me suis orienté vers les reseaux informatiques par rapport au marché du travail.

J'ai occupé le poste de chef de service logistique dans d'autres horizons.

Dote d'un bon relationnel et passionne par le domaine des reseaux informatiques ainsi que la maintenance, je suis à la recherche d'opportunités dans le nord et l'ile de France.



Mes compétences :

Cisco CCNA Certification