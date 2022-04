Fort de mon expérience d’une 20 d’années dans le domaine de la gestion commerciale et administrative , je suis une valeur sûre et une valeur ajoutée . Le plus important ce n’est pas de tout savoir mais de savoir s’entourer



Mes compétences :

SAP-FI- Reporting

SAP

Pro Management

Microsoft Office

Ciel Compta

Suivi commercial et administratif

Négociation commerciale

Management commercial

Gestion administrative

Management opérationnel