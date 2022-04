Je suis un conducteur de travaux au domaine de chantier génie civil routes et bâtiment et gaz et j'avais comme expérience 13 ans au lybie et Alger et aussi en Tunisie et maintenant j'avais comme poste survaillant du batiment et ouvrage d'art au SNCFT .

mon mail djeridiriii33@yahoo.fr et mon num 0021626104309



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

COVADIS