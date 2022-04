Aziza CHAIRAT

GESTION DE PROJET

Analyse de procédé industriel, Définition des axes d’études, de la méthodologie et des expérimentations à mener, Développement de modèle, Modélisation, Simulation, Dimensionnement des équipements

COMMUNICATION

Collaboration et échanges avec les différentes équipes du projet, Travail quotidien avec des techniciens, Présentation de résultats et analyses et préconisation devant les acteurs du projet et lors des congrès, Rédaction des notes techniques et d’articles scientifiques, Capacité de travailler à l’étranger

MANAGEMENT

Encadrement de stagiaires de 3ème année d’Ecole d’ingénieurs, Conduite des réunions



Mes compétences :

COMSOL Multiphysics, HYSYS, Aspen HTFS, Aspen plus