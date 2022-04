Riadh GUENANE

.

Le Cabinet D'avocat Guenane & Associés est le Cabinet de consulting juridique en relation avec des avocats ALGÉRIENS en ALGÉRIE et partout dans le monde qui met au service de ses clients Arabophones, francophones et Anglophones, ainsi qu'aux entreprises privées nationales et internationales, son savoir-faire afin de leur offrir un accompagnement juridique de qualité et de proximité.

Notre cabinet d'avocat en Algérie s'est construite autour de cinq pôles principaux :



Conseil et assistance en Droit civil et Droit privé international (droit de la famille, procédures de divorce en Algérie et à l'international, séparations, conciliation amiable, demandes de pensions alimentaires, garde d'enfants, ouverture de successions, procédure de tutelle, État civil).



Droit Pénal, Droit Pénal des Affaires et Droit Pénal International. Le Cabinet intervient pour toutes les catégories d'infractions, et assiste ses clients à tous les stades de la procédure pénale devant les juridictions Algérienne.



Droit Immobilier et gestion de biens. Cette expertise englobe notamment les transactions immobilières privées et commerciales (terrains, immeubles, baux commerciaux) - Acquisitions, ventes, locations, financement, gestion et courtage.



Droit des Affaires et contrats internationaux (créations de sociétés en 24 heures, Trusts, Holdings) Le cabinet offre un accompagnement dans le cadre de projets commerciaux et le montage juridique de structures tels que l'implantation de sociétés étrangères en Algérie.



Fiscalité des entreprises, le Cabinet intervient tant en conseil en vue d'élaborer des montages d'optimisation fiscale répondant parfaitement au cadre légal qu'en phase de précontentieux aux fins de mener des négociations en vue de la réalisation de transactions non contentieuses avec les administrations fiscales. Notre accompagnement s'étend également à toute phase contentieuse avec l'administration fiscale en Algérie.



Notre Cabinet composé de spécialistes juridiques Algériens parfaitement francophones et anglophones s'est fixé pour mission de vous garantir une offre juridique globale de haut niveau tout en assurant le suivi de votre dossier par un intermédiaire francophone et anglophone. Notre objectif étant de définir la stratégie qui propose à sa clientèle algérienne et étrangère une parfaite synergie entre professionnels du droit Algérien.



La singularité du Cabinet d'avocat Guenane est d'avoir réuni dans chacun de ses domaines d'intervention des avocats disposant d'expertises diverses et de privilégier la complémentarité de leurs compétences respectives.

Ainsi lors de chaque contentieux civil ou pénal, négociation, transaction, rédaction de contrat, le Cabinet offre une prestation pluridisciplinaire.

, notre Cabinet met au service de ses clients sa parfaite connaissance du droit algérien, son expertise en droit international ainsi que les ressources d'un cabinet à dimension international.

Notre vision s'inscrit dans la recherche d'une solution juridique en collaboration constante avec le client, une écoute personnalisée, ainsi qu'une action appropriée, rapide et efficace qui puisse répondre à la rigueur et au professionnalisme juridique requis.

L'expérience des avocats et une connaissance sans cesse actualisée de la jurisprudence sont les atouts majeurs de notre succès.





Tel (+ 213) 21 51 05 56



Fax (+ 213) 21 51 05 56

Mob :(+ 213) 7 74 98 00 82



E-Mail, cliquer ici: avocat_guenane@hotmail.com



Mes compétences :

Droit du travail

Droit pénal

Microsoft PowerPoint