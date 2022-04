Riadh HAJ AYED

Mon profil sur Linkedin : http://www.linkedin.com/in/hayedriadh .



Après un an et demi d'expérience professionnelle passée en France en tant qu'ingénieur mécanique en aéronautique chez SKF Aerospace et CBA (Triumph Group USA) et dans la machine spéciale pour l'automobile chez SONIMAT ULTRASON, je travaille actuellement à Bruxelles chez Putman Frères, en tant qu’ingénieur projet dans la section Théatec spécialisée dans la machinerie scénique et la machine spéciale pour les théâtres. Autonome, dynamique et ayant le sens de la communication, je serai ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Abaqus

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Catia

DAO

Dimensionnement

GRAFCET

Lubrification

Maples Simulink

Mécanique

mécatronique

Microsoft Pack Office

Microsoft Project

Microsoft Visual C++

Ms project

MS Project …

Pascal

Pro Engineer

Programmation

Robotique

Simulink

SolidWorks

Turbo Pascal

Visual C#