Riadh HAJJI

Domaines:

Systèmes, Réseaux, Support

Systèmes d’exploitation:

Linux (Debian,Red-Hat/CentOS),Windows (2003/2008 server, XP,Vista,windows 7)

Serveurs d'applications:

Apache/Tomcat, JBoss, Jetty

Bases de données:

MySQL, Postgresql,oracle

Supervision:

Nagios, Wireshark, Hyperic, TCPDump

Outils de sécurité:

Alienvault, SNORT, ntop

Serveurs de Messagerie:

Zimbra collaboration Suite,Iplanet, Microsoft Exchange

VAS:

SMSGW, VOIP, Visio_Conferencing

Annuaire:

Active Directory, OpenLdap, IPlanet Directory Server

Virtualisation:

XenServer, Openvz, KVM, Proxmox, Vmware ESXI

Solutions Cloud:

Cloud Stack, Eucalyptus

Développement:

JAVA, C, C++, Scripting bash/Perl

Formations:

vmware VCP5

Intégration et administration avancée vmware zimbra

Certified Security Engineer

Certified Security Analyst

ISO 9001



Mes compétences :

Zimbra

VMware

Clustering

Load Balancing

Citrix Xen Server

Virtualisation