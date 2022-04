Riadh HIDOUS

DESIMETAL GAINE DE CLIMATISATION est une entreprise spécialisée dans la fabrication de la gaine de climatisation circulaire spirale. Notre objectif majeure est de subvenir a la demande de nos clients avec des produit de qualité supérieure normalisée et en respectant les délais.



DESIMETAL GAINE DE CLIMATISATION couvre une large gamme dimensionnelle, notre gaine varie du diamètre 100mm au diamètre 1250mm.



De plus, nous fabriquons toutes pièces aussi complexes quelles soient tels les coudes , les T, les Y, les multi branches etc.



Nos clients peuvent nous solliciter soit en désignant la listes des pièces nécessaires à l’installation, soit par envoi de plan d’implantation et nous chargeons d’établir les quantitatifs correspondants.



DESIMETAL met au service de ses clients ses ateliers de chaudronnerie implantée à boumerdes, nos sommes équipés de moyens matériels et humains importants pour les travaux de tôle allant jusqu’à plus de 10mm d’épaisseur. Nous sommes équipés de machines pour la découpe, le pliage , le poinçonnage et le virolage de tôle.



DESIMETAL dispose aussi d’un atelier de tournage ajustage et fraisage, et nous mettons nos compétences au services de nos clients.



pour tout vous commende vouliez contacté

0661358088



Mes compétences :

fabrication et instalation du gaine

Fabrication des frigo , présentoirs , table de tra

Importation des montre suisse en algerie

Protection mécanique , calorifuge