Riadh KADDACHI

Du 04/2015 à aujourd’hui

Magasins de Distribution NOUR, Secteur Grande Distribution

Poste occupé : Directeur des opérations

Mise en place de tout le processus des ouvertures des magasins

Responsable de la gestion économique et management des équipes



Du 03/2014 à 03/2015

Ulysse Hyper Distribution (Carrefour Tunisie), Secteur Grande Distribution

Poste occupé : Directeur Hyper Gabes

Mise en place et préparation de la nouvelle charte des minis Hyper

Recrutement et suivi de la formation des équipes

Réalisation du plan marchand et plan de coupe

Commande des actifs



Du 10/2009 à 02/2014

Ulysse Hyper Distribution (Carrefour Tunisie), Secteur Grande Distribution

Poste occupé : Directeur régional et Responsable Développement des projets

1ier Responsable sur les comptes d’exploitations du réseau Cap bon et Grand Tunis

Pilotages des projets (Ouvertures et remoodling)

Mise en place de la nouvelle charte de Carrefour



Du 01/2008 à 09/2009

Ulysse Hyper Distribution (Carrefour Tunisie), Secteur Grande Distribution

Poste occupé : Directeur Magasin (Hyper Champion Menzeh IX )

Préparation de l’ouverture (Suivi chantier, commande des actifs, implantation marchandises, recrutement des Hommes)

1ier Responsable sur le compte d’exploitation



Du 01/2007 à 12/2007

Ulysse Hyper Distribution (Carrefour Tunisie), Secteur Grande Distribution

Poste occupé : Directeur Magasin (Lafayette)

1ier Responsable sur le compte d’exploitation et mangement des équipes

Mise en place de l’Audit Hygiène et Gestion des déchets



Du 01/2004 à 12/2006

Ulysse Hyper Distribution (Carrefour Tunisie), Secteur Grande Distribution

Poste occupé : Chef de Secteur alimentaires et non alimentaires (Lafayette)

Responsable du compte d’exploitation du secteur non alimentaire (Bazar, Electronique et textile) et secteur alimentaire (Boisson, DPH, Epicerie et PLS)

Plusieurs participations aux opérations du grand Import en France



Du 09/2000 à 12/2003

Ulysse Hyper Distribution (Carrefour Tunisie), Secteur Grande Distribution

Poste occupé : Chef de Rayon DPH (Carrefour La Marsa)

Manager Vente et achat

Gestion et management des équipes

1ier Responsable sur le compte d’exploitation du rayon



Formation et Compétences :

- Gestion de projet

- Management d’équipe

- Gestion économique

- Comptabilité Analytique

- Organisation Administrative

- Communication et Marketing



Stages Professionnels:



- Chef de Rayon stagiaire à Carrefour Toulon (France)

- Directeur Supermarché stagiaire Champion Paris Goussainville



Autres :



- Participation aux autres projets d’ouverture

- Réalisation opérationnelle de l’acquisition du réseau Bon prix

- Mise en place des standards métiers



Logiciels maîtrisés:

- Meti (Gestion des Achats et vente, Stock…),

- Excel, PowerPoint, Word

- Autocad,

- eTemptation(Gestion du Temps)

- Qlik View (Outil de reporting).



Formation Académique:

Diplôme : Maîtrise Marketing

Bac Sciences Expérimentales



Langues :

Arabe: Maternel

Français : Bilingue

Anglais : Moyen



Centre d’intérêts

Sports, Cinéma, Musique lecture