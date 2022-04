Riadh MEKOUDECHE

Récemment diplômé d’un master professionnel en fabrication mécanique et productique d’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, mon objectif est à présent d'intégrer le monde professionnel.

Mon cursus universitaire, centré sur la mécanique, productique, et sciences industrielles, m'a permis d'acquérir l'ensemble des compétences de bases nécessaires en construction mécanique et conduite de projets. De nombreux stages pratiques m'ont permis, par ailleurs, de développer mon sens du management et mon esprit d'initiative.

Ma formation et mon inclinaison personnelle pour le domaine de l'industrie mécanique témoignent de mes facultés d'adaptation et de mon esprit d'analyse, ce qui me permet d'être polyvalent et rapidement opérationnel.





Mes compétences :

CNC

Catia v5

Excel

Word

Solidworks

Matlab