Riadh NAIT MOHAMED

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en planification et statistique de l’institut Algérien de la planification et de la statistique. Je suis dynamique, possédant l’esprit d’équipe, passionné et convaincu par les domaines des études économiques et de la gestion des projets et des relations commerciales.



A la recherche de nouveaux challenges, je souhaite mettre ma créativité, mes capacités d'analyse et d'animation au service d'une société d’envergure internationale, dans un cadre motivant et agréable en terme de : relations de travail, rémunération et évolution de carrière