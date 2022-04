Riadh YANGUI

Maîtrise de gestion de projets stratégiques et complexes. 10 ans d'expérience du consulting et pilotage de projets SI au sein de sociétés de conseil de référence et 4 ans de management stratégique et opérationnel des services de production de BNP PARIBAS Investment Partners.



Savoir faire :

- Direction et Management de services Clients

- Pilotage des équipes et missions pluridisciplinaires

- Elaboration et maîtrise budgétaire

- Conception, intégration, migration des systèmes d’information en fonction des objectifs stratégiques et opérationnels de l’entreprise. Parfaite maîtrise MOA et MOE, re engineering des processus métier.

- Environnements de Production Informatique. Certification ITIL Foundation



Mes compétences :

ITIL