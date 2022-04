Coucou c'est Arbi : ceinture noir 1er dan en taekwondo et entraîneur 3 éme dégrée .. champion de Tunisie 2001 ; 2003 ; 2005 ; 2006 et 2007

vainqueur coupe de la Tunisie 2004 ; 2005 ; 2008 et 20010

vainqueur coupe de l’embrassade coréenne 2008 ; 5éme place au coupe du monde francophone .

sélectionné dans les équipes national de 1999 à 2010