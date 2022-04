Riahi FATEN

Ingénieur en génie électrique/Actuellement Ingénieur Développement chez SagemCom

Juiet 2016 à Nos Jours :Ingénieur Développement chez SagemCom

2013-2016:Cycle de Formation d’Ingénieur en Génie Electrique- ENSIT : Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de

- Spécialité: Automatique et Informatique Industrielle

- Option : Systèmes non linéaires , suivi en deuxième année.

*Projet Fin d’Année 2 « PFA2 » : Sujet : Capteurs intelligents.

*Projet Fin d’Année 1 « PFA1 » : Sujet : Détection des Anomalie Dans Le Signal ECG (ElectroCardioGramme) par des Méthodes de Traitement de Signale.

J'ai effectué mes stages (ouvrier , technicien et PFE) chez SagemCom Tunisie qui m'ont permis d'approfondir mes connaissances dans les divers outils électriques.

Formation: LabView, Autocad électrique, Matlab, TIA Portal, STEP 7, ISIS ,

*Responsable logistique dans l’organisation de la journée nationale du robotique INNOROBOTS 2015 et au sein du Club Electronique à l’ENSIT.

*Organisatrice du Forum Professionnel ENSIT-UP 2014.



e-mail: riahifaten123@gmail.com

num:(+216) 25 12 27 99



Mes compétences :

