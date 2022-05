Mohamed FEZZANI

Tache du Poste :



Manager une équipe de maintenance curative de 9 techniciens

Manager une équipe de maintenance préventive de 3 techniciens

Manager les stocks de pièces de rechange du matérielles de test

Préparer et assister les réunions de TRS, TRG, Planning GMAO

Gérer le Maintenance des Testeur Agilent 3070

Gérer le Maintenance des interfaces de Test

Développement des Programme de test des produits de SagemCom décodeur sur les Testeurs Agilent en Basic

Résoudre les Problèmes de test sur les lignes de production et analyser les défaillances

Validation de nouvelles machines et soft embarqués des produits; reçu de URD

Contribuer à la modification des outils de test en fonction des évolutions des cartes ou des appareilles

Assurer l’évolution de la performance des moyens de test en termes testabilité, capabilité, couverture de test, temps de test, FPY.