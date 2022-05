Romain FORNELLI

Plus de 15 ans d'expertise dans la gestion de projet (industrialisation de produits électroniques et mécaniques) au travers de 2 expatriations (Irlande & Tunisie)



Compétences acquises:

= > Gestion de projet (orientation résultat: make it happen !)

= > Management d'équipe (jusqu'à 20 personnes)

= > assemblage mécanique (vissage, collage, emmanchement)

= > fabrication carte électronique (SMT, DIP)

= > Qualité (contrôle usine, audit client, AMDEC/FMEA)

= > Design for Manufacturing & Assembly (DFMA)

= > Supply chain



Mes atouts:

= > curiosité technique, particulièrement dans de nouveaux domaines

= > adaptation rapide dans de nouveaux milieux humains ou techniques

= > orientation résultat



Mes principales réalisations :

= > Développement et mise en production d'une ligne d'assemblage de pompe HP essence (2M€)

= > Introduction en production de 40 décodeurs TV/an (notamment du High end Canal +, Bouygues et Numéricable)

= > Création et formation d'une équipe industrialisation en Tunisie, jusqu'à une parfaite autonomie



Mes compétences :

Industrialisation

Électronique

Mécanique

Production