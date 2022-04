RIM RIAHI J'ai 22 ans. Je suis développeuse web. Je développe mes site par Symfony2.

Je suis Toujours Optimiste , j'ai la confiance en soins même et pour moi n'existe pas l'impossible.

J'aime la music , Dance , la lecture et les voyages. Je déteste le cigarette et les hypocrisie.



Mes compétences :

Symfony2

Php5

Ajax

CSS3

HTML 5

JQuery