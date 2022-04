Rianala CLEVERSON

O&M on VAS products of Airtel Madagascar, such as: P2P SMS-C,

A2P SMS-C, USSD-Gw, Sigos,

Roaming suite, Wingspam MSP, ECP, SUFW and VMS_MCA

including : HW and network infrastructures support, scripting for

statististics, clients complaints handling and asuming support for users.



Mes compétences :

Français

Anglais

Allemand

Management d'équipe

Développement logiciel

Négociateur

Analyse des besoins

Cryptographie

Télécommunications et réseaux

Programmation orientée objet

Supervisor

Développement web

Administration Systèmes et Réseaux Informatiq

Management de projets

Psychanalyse

Encadrement stagiaire/animateurs/Auteur

Artificial Intelligence

Webmastering

PHP

Linux

Unix

C#

DUP language