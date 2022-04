Rianala RABARISON

Titulaire d'un Master 2 en Agro ressources et Développement durable, je souhaite intégrer un poste de chargée d'expérimentations/ d'études scientifiques. Je suis également intéressée par le milieu journalistique.

Cependant, d'un naturel curieux et motivé, je peux découvrir et travailler dans d'autres domaines en raccord avec mon parcours (écologie, pédologie, lutte intégrée). De plus, j'ai une complète mobilité géographique.



Autre:

TOEIC: score 875



Mes compétences :

STATISTICA

Recherche documentaire

R

Microsoft Office

Adaptabilité

Aptitudes relationnelles

Rédaction technique