Ribeiro SANDRA

Depuis 2013 je suis conseillère clientèle particulier au LCL.



2016: projet de réalisation d'un livre pour enfants. L’idée à été de récupérer des objets de tous les jours que nous jetons à la poubelle et leur donner une seconde vie. C'est l'occasion pour l'enfant de créer des objets rigolos, des objets de décoration, ou des objets pratiques uniquement en utilisant des objets de récupération. Au lieu de jeter à la poubelle les emballages, les cartons, les bouteilles de lait, les bocaux… il leur donnera une seconde vie. Recherche d'éditeurs pour donner vie à ce projet.



PERFE'O création d'une entreprise de conseils et services pour le monde sportifs. De 2007 à 2012

par Sandra Ribeiro sportive de haut niveau à l’INSEP, en saut à la perche, sélectionnée aux J.O de Pékin 2008. Lauréate du concours Envol’sport qui récompense les sportifs de haut niveau porteur de projet en tant que créateur d’entreprise.

Perfé’o est une entreprise indépendante qui tient ses racines au cœur du sport de haut niveau.

Perfé'o dispense des formations permettant l’optimisation de la gestion de carrière sportive à destination de sportifs de haut niveau et des structures qui les accompagnent.

Gestion du temps et des priorités, gestion de la communication et des médias, gestion des contrats, gestion du statut social et gestion des ressources et du patrimoine sont autant de thèmes que nous abordons.

Nous faisons le lien entre les sportifs de haut niveau et les experts (Avocats, fiscalistes, journalistes sportifs, agents, photographes…).

Nous facilitons les rencontres entre le monde de l’entreprise et les sportifs de haut niveau en développant des partenariats de sponsoring, d’image, de publicité…



Formation



2011-2012 : Master 2 en Droit du Sport à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne



Diplôme en Droit du Sport à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne



BTS Action Commerciale à I.N.S.E.P (Institut National du Sport et de l’Education Physique)

Compétences langues



Anglais : niveau scolaire

Espagnol : courant

Portugais : courant

Cap Verdien : courant



Mes domaines d’expertise

Compétences informatiques

Maîtrise PC du Pack Office

Word, Excel, PowerPoint…

Photoshop, Internet

- Très bonne qualité relationnelles et grande capacité d’écoute

- Autonome, respect des règles et des valeurs

- Sens de l’organisation, dynamique et persévérante



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Création

Création d'entreprise

fiscalité

Gestion du patrimoine

Gestion du temps

Insertion Professionnelle

Recherche

Sportif de haut niveau