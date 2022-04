J'ai été commercial GMS sur le secteur Lorraine Alsace pendant 15 ans. J'avais en charge une clientèle



d'hypers et de supermarchés.Je devais prospecter de nouveaux clients, développer le chiffre d'affaire



et mettre en place des opérations promotionnelles. Ces emplois m'ont permis de développer mes



qualités commerciales et administratives.Je suis un commercial pugnace et motivé.