Rica ETIENNE

J'ai commencé par suivre des études scientifiques ( DEA en paléontologie humaine), puis je me suis lancée dans le journalisme scientifique,puis dans la santé. Actuellement, je me passionne pour les approches plus psychologiques et la relation corps-esprit. J'ai collaboré à une cinquantaine de médias (surtout presse écrite, des incursions à la télévision et à la radio).

J'ai publié avec le psychologue Harry Ifergan plusieurs guides de psychologie de l'enfant aux éditions Hachette Littérature.

Puis, avec le médecin psychosomaticien Sylvain Mimoun plusieurs guides sur la sexualité : aspects physiologiques, relationnels, psychologiques. Trilogie "Sexe et Sentiments" ( Albin Michel).

Par ailleurs, je suis l'auteur d'un roman "Le bureau des chagrins d'amour", publié en 2011 aux éditions Prisma.



Mes compétences :

Auteur

Presse

Presse écrite

Psychologie

Santé