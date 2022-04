Rica GHETTY

·Etudes en théâtre,diction et elocution au conservatoire d'art dramatique Marseille.



exDanseuse à l'opéra de marseille,un DE en danse classique



· Chef hôtesse à la foire internationale de marseille.Management des 50 hôtes et hôtesses.Acceuil des personnalités et gestion des problémes rencontrés par les visiteurs ainsi que par les exposants de la foire.



Coach en diction et élocution: les apprenants sont ingénieurs, avocats, acteurs, chanteurs, directeurs de société, des enfants pour des cours de théâtre etc.….



·25 ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement artistique.



·Voix off pour des documentaires et comédie musicale



. Praticienne en EFT ( Technique de liberation emotionnelle )



Mes compétences :

professeur de theatre, diction et elocution

Praticienne en EFT ( technique de liberation emoti