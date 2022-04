Ricard STÉPHANE

Dès la seconde je me suis orienté dans le domaine de la chimie, j'ai passé un Bac STL Chimie que j'ai obtenu en 2005. J'ai décidé de continuer mes études par un BTS Chimie. Durant la première année de cette formation j'ai effectué un stage au LMTG (laboratoire des mécanismes et transferts en géologie), le but de mon stage à été d'étudier les analyses d'échantillons de zinc en présence d'autres éléments (Cadmium, étain, bismuth) susceptibles de créer des interférences sur spectromètre de masse à plasma et multicollection. Ceci à permis par la suite aux chercheurs de simplifier les séparations par résine faites pour les analyses.

Une fois mon BTS chimie passé je me suis mis a la recherche d'un emploi et ne trouvant rien dans mon domaine j'ai décidé d'accepter un contrat de deux mois dans un magasin multimédia. Je m'occupais d'organiser du mieux possible les rayons audio et vidéo et réapprovisionner les rayons quand cela était nécessaire. J'ai également fait de la vente pour assister les vendeurs.

Je suis maintenant en contrat saisonnier a Pioneer genetique depuis Avril 2008.



Mes compétences :

Chimie

Chimiste

Technicien chimiste