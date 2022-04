Ricardo BONIFACIO

Bonjour je suis Ricardo Bonifácio, je suis artisant du bâtiment, je suis à mon compte depuis 3 ans dans rénovation. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin. J'ai envie d'être mon propre client. Dans d'autres mots au lieux de rénover les maisons de mes clients je veux acheter rénover et revendre.

Comment j'ai les compétences de réaliser la plus part des travaux moi même, et j'ai des contactes que me permet d'avoir de prix très compétitives dans les travaux de rénovation le bénéfice es très intéressant.Je cherche des investisseurs dans un Number limité évidement, car quant plus il y a d'investisseurs plus base es la commission. Le projet es en cours de création j'espère le mètre en place en fins janvier debout février.

N'Hésitez pas à me contacter pour plus d informations.



Mes compétences :

Rénovation immobilière