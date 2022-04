Ricardo CARVER

J'ai intégré en 2003 l'Institut Galilée pour un diplôme d'ingénieur en "Matériaux" après un parcours universitaire - DEUG Science de la Matière à l'université de Paris XIII.



Durant ma formation, j'ai effectué plusieurs stages dans le domaine du soudage :



En 2006, j'ai réalisé un stage technicien sur la caractérisation métallurgique des pièces soudées au Centre Technique des Applications du Soudage du groupe Air Liquide Welding à St Ouen l'Aumône. J'ai également effectué mon Projet de Fin d'Etudes dans un laboratoire du CNRS - le LPMTM, où j'ai étudié la croissance de la phase sigma dans les DUPLEX.



En 2007, j'ai réalisé mon stage ingénieur d'une durée de 6 mois au C.T.A.S d'Air Liquide où j'ai étudié une corrélation entre hydrogène diffusible et hydrogène total dans les aciers non et faiblement alliés.



Suite à ces stages, j'ai intégré l'E.S.S.A de l'Institut de Soudure pour faire une année de spécialisation dans le domaine du soudage.



Mes compétences :

Soudage

Ingénieur

welding

métallurgie

Matériaux

NDT

Fatigue

Fracture Mechanics