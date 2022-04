Ricardo CRUZ

PAREXGROUP (mortiers industriels) - Directeur d’usine Santiago du chili et Los Angeles (Région BIO BIO) - 70 pers - CA 15 M€.



- En coordination avec les membres d’encadrement (Sécurité, Laboratoire de contrôle qualite, Production, Maintenance, Planning/Approvisionnements), optimiser et développer les compétences des équipes autour d’objectifs ambitieux (être le numéro 2 du marché) et de valeurs fortes (sécurité, qualité).



- Etablir la stratégie industrielle en fonction des axes donnés par la Direction Générale du groupe (marketing, commerce, R&D), mise en place des indicateurs correspondants.



- Définir et suivre la politique d’investissements.



- Principales réalisations : étude et mise en route d’une nouvelle unité de fabrication, réorganisation de l’encadrement, mise en place d’une politique d’engagement de disponibilité produits.