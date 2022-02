Stéphane ANTOINE

Attaché aux résultats, je dirige des projets de qualification et de développement et de croissance pour les fabricants automobile et les Tiers1/2.

Je coordonne et insuffle l'énergie nécessaire pour inspirer les équipes et les faire avancer, faire face aux défis et au changement.

Auto-déterminé, j'anticipe et je mesure les risques.

25 années d'expérience dans l'industrie des matériaux.

Large expérience internationale, actuellement en poste en Chine.



Mes compétences :

Métallurgie

Analyse

Innovation

Autonomie

Management

Industrie

Négociation

Développement commercial

Export