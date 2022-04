Ricardo Da Silva - Cofondateur d'Helloquence, agence de communication web spécialisée dans l'expérience utilisateur.



Helloquence collabore de 3 manières différentes avec ses clients pour les aider à développer une communication digitale remarquable :

1. Le conseil en stratégie digitale : audits et analyse avec recommandations et plans d’action;

2. La conception de sites web avec une méthode qui place les intérêts de l’utilisateur final du site au cœur des décisions de conception;

3. L'accompagnement en webmarketing : conseil, suivi et formation en référencement naturel, publicité en ligne, e-mailing et community management.



Notre objectif est de façonner une expérience web captivante qui permet d'atteindre les objectifs stratégiques de nos clients : augmenter le taux de conversion pour améliorer le ROI (retour sur investissement), plus de visibilité, augmenter le nombre d'abonnés, améliorer l'e-réputation, agrandir la communauté de fans, convertir les visiteurs en clients, etc.



Visitez notre site : helloquence.com



Mes compétences :

SEO

SEM

Web analytics

HTML

Twitter

Pinterest

Google analytics

Google AdSense

Adobe Photoshop

Facebook

Google Adwords

Google +

E-commerce

SEO audits

E-reputation

Webmarketing

Stratégie digitale

Instagram

Réseaux sociaux

Community management

HTML 5

CSS 3

Blogging

Référencement naturel

Wordpress

Affiliation

Emailing

Communication online

Veille

Veille concurrentielle

Négotiation

Marketing

Microsoft office

Prezi

SPSS

Sphinx Software

Leadership

Communication digitale

Ventes / Sales