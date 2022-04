Ricardo DAVID

Calabash est un bar à cocktails et tapas des Caraïbes, géré par une famille originaire de l’île de la Grenade. Nous sommes situés au cœur de Bordeaux, à quelques minutes de la Place de la Victoire. Nous offrons une cuisine authentique des îles, inspirée d’anciennes recettes familiales et d’autres repas populaires de notre île.

Nous n’utilisons que des ingrédients frais de haute qualité et nos propres mélanges d’épices, afin que vous puissiez apprécier les saveurs authentiques des Caraïbes. Venez vous reposer dans notre ambiance chaleureuse et appréciez le voyage que nous vous offrons aux Caraïbes. Savourez nos cocktails spéciaux et nos délicieux tapas , ou venez déguster notre prestigieuse sélection des meilleurs rhums Caribéens.

Et ne partez surtout pas sans avoir gouté l'exceptionnel Calabash Rhum Punch, la signature du Calabash!

A très bientôt





Mes compétences :

Management

Communication

Marketing

Gestion de projet

Entreprenariat

Réseaux sociaux