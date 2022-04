Ricardo FERRER SUÁREZ

Très motivé et responsable, près pour n’importe quel défi, j'ai 3 ans d'expérience professionnelle, dans les domaines de l'aménagement urbain, VRD, génie maritime, portuaire (chez SAFEGE) et calcul de structures offshore (chez MAREAL). Dynamique et très ouvert sur le monde, j’ai une grande capacité pour travailler au sein d’une équipe ou d’une manière individuelle.

Domaines d'intérêt: maritime, portuaire, aéroportuaire, routier, ferroviaire, transport urbain.

Contact Systra:

rferrersuarez@systra.com

Contact Perso:

ricardo.ferrer.suarez@gmail.com

+33 6 95 97 82 90