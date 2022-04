Ricardo INACIO SILVA

Soudure : Soudure par procédé TIG, MIG, ARC, Chalumeau, Soudure des matériaux en inox, acier (doux et trempé), aluminium, galva



Forgeage : meubles en fer forgé, pièces sur mesure, travail par forgeage manuel et mécanique



Usinage des matériaux : Découpe des motifs à l’aide des procédés plasma et oxycoupeur

Préparer des pièces à partir de consignes et de plans. Réalisation des plans à l’aide de logiciel de dessin industriel, Identifier le procédé de soudure, Choisir les paramètres de soudage, Réaliser les soudures, Contrôler les soudures et les pièces, Maitrise des plieuses et cisailles manuelles et numériques, Maitrise des poinçonneuses, fraiseuses, perceuses, bosseuses, carotteuses, Cintreuse



Métallerie : Fabrication de tout type d’escalier, portail, rampe, cheminée, Meubles de décoration intérieur/extérieur sur mesure

Construction métallique : Toiture, charpente, façades,



Gestion du personnel : Encadrement, Formation technique, physique et morale du personnel, expérience solide du commandement et emploi de la discipline.



Administration : Gestion et mise à jour de dossiers individuels, Traitement des informations, Fédérer et coordonner l’action de l’ensemble du personnel pour atteindre les objectifs. Préparation du travail d’évaluation et de promotion de différentes catégories de personnel.



Sécurité / sûreté : Application de la légitime défense ('autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens en d'autres cas interdits. Cette notion s'applique aussi bien aux individus qu'aux biens.) Analyse, interprétation et évaluation des risques liés à certains environnements ou individus, Aide à l’organisation et conduite d’activités en zones de risques.



Conduite : Transport du personnel embarque avec un poids lourd,

V.A.B. (VHL de l’avant Blindée)

E.G.A.M.E (engin du génie de l’aménagement)

M.P.G (moyen polyvalent du génie, tracteur chargeur)

M.A.T.S (Matériel d’amélioration de la traficabilité des sols)



Langues étrangères : Brésilien (langue maternelle)

Espagnol (courant)

Italien (débutant)

Français (courant)



Informatique : Maîtrise du logiciel de conception « Autocad », Pack Office, Photoshop (base).

Permis :



Habilitations : Minex 1 (connaissance de base en explosifs, identification des mines, topographie, calcul de charge de destruction)

Certificat d’aptitude au tir (armes légères et lourdes)



Mes compétences :

Solidworks

Soudage

forgeage

traçage

Photographie

Chaudronnerie

pliage