Ricardo LIMOT

LIMOT Ricardo,36 ans, mariée et résidant Verdun sur Garonne dans le département du Tarn et Garonne.

Expérimenté en Electronique de production ou la maintenance de machines outils, mes dernières expériences, notamment chez AIRBUS et ACTIA m’ont permis d’utiliser pas mal d’outils de conceptions, chacun ayant des fonctionnements bien spécifiques et demandant beaucoup d’attention et de minutie pour être mis en œuvre. Vous verrez plus spécifiquement ces outils sur mon CV.

J'aime métiers qui sont sans cesse en mouvements, toujours dans l'innovation et dans la recherche. Je souhaiterais mettre en application tout ce que j’ai pu apprendre, mais aussi, découvrir de nouveaux métiers.

Chez AIRBUS, j'ai été ravi de découvrir une facette de moi qui m'a vraiment fait plaisir: ma facilité à m'adapter à des situations demandant un maximum d'autonomie, de réactivité et d'initiative.

J'aimerais continuer dans cette lancée.



Mes compétences :

Informatique

Électronique

Maintenance

Maintenance industrielle

Maintenance informatique

Bricolage

Musicien

Chef d'équipe

Maitrise de Microsoft Word, Excel, Visual Basic (V

Maitrise des systèmes d’exploitation Microsoft Win

Esprit d'équipe