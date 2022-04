Ricardo MORENO

Mes capacités à interagir avec les autres sont articulées autour du sens de l’humanisme, la responsabilité, l'honnêteté, la constance et la discipline. Ces valeurs sont fondamentales pour l'établissement d'une communication managériale efficace et productive.



Mon expérience en formation et la gestion des groupes de recherche à l’international est atout de réussite. En tant que formateur, je mobilise une panoplie des techniques de planification, intervention, contrôle et évaluation dans le processus d'apprentissage.



Je suis un professeur chercheur qui mobilise les méthodes et les outils pour la recherche. Ma capacité d’établir l’équilibre entre les principes-outils de la gestion et la dimension social-responsable soutient ma prise de décision



Ma philosophie porte le principe basique du progrès continue. Mon parcours, capacités, formations et mission réalisés montrent nettement la réalisation de ce fondement.